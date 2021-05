Festival da Caldeirada e do Mar regressa a Armação de Pêra

O Festival da Caldeirada e do Mar está de regresso, de 28 a 30 de maio, a Armação de Pêra com a sua 22.ª edição, anunciou a Câmara Municipal de Silves.

O evento é organizado pela autarquia, com o apoio da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, da Associação de Pescadores e 16 restaurantes da vila.

A Grelha, Arte Náutica, Cantinho do Petisco, Churrasqueira Balbino, Churrasqueira Casarão, Estrela-do-mar, Holiday Inn Algarve, Marisqueira Hera, Metrópole, O Fernando, O Pelintra, Olivalmar, Praia com Tempero, Rocha da Palha, Serol e Silvense são os restaurantes que participam nesta edição e vão servir caldeirada e outras propostas gastronómicas.

“A promoção da identidade, da tradição e dos sabores do mar continuam a ser uma das grandes apostas do município de Silves, aspetos diferenciadores que tornam este Festival da Caldeirada e do Mar um evento único a não perder”, afirma a presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, em comunicado.

A autarca considera “ser de extrema importância a valorização dos produtos do nosso concelho, da serra ao mar, por forma a que os mesmos sejam conhecidos através de diversos eventos e que, simultaneamente, a atividade económica local possa, também, beneficiar dessa promoção, que é a da nossa história, do nosso território e a das nossas gentes”.

À gastronomia irá juntar-se a animação, nos restaurantes aderentes, com a participação do Duo Académico Sons do Algarve, composto por Mauro e Jorge. Os artistas atuam a 28 de maio, entre as 19:30 e as 22:30 e nos dias 29 e 30 de maio das 12:30 às 15:30 e das 19:30 às 22:30.

