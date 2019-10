Festival da comida esquecida: Da floresta ao prato

Nos próximos dias 8 e 9 de novembro decorrem em Lagoa (Convent’Bio – Convento do Carmo) e São Brás de Alportel (Museu do Traje) mais dois eventos do Festival da Comida Esquecida, desta vez uma experiência gastronómica desenvolvida pelos alunos da 6ª edição do Mestrado em Inovação em Artes Culinárias (MIAC) da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE).

O projeto inicial surgiu de um desafio da Associação Plantar Uma Árvore com o objetivo de valorizar a floresta autóctone e os atributos da gastronomia portuguesa.

O menu criado foi inspirado e alinhado com os princípios da associação: a recuperação da biodiversidade e o fortalecimento dos ecossistemas. Assim, a ementa reflete o ciclo de produção, o respeito pela identidade dos territórios, a proximidade dos produtos à origem e o modo como estes são tratados nas cozinhas. Os pratos acompanham o ciclo de vida da árvore e demonstram a preocupação em cuidar da sustentabilidade ambiental e alimentar, valorizando as nossas florestas.

Alguns dos momentos serão acompanhados por uma performance de personagens ligadas ao imaginário da floresta, procurando aliar a atividade teatral ao despertar da consciência dos convidados para a temática em causa que, no dia a dia, passa pela ação individual e coletiva.

O jantar inicia-se com o fogo, que simboliza a destruição e uma consciencialização para as questões florestais, passando pela semente, rebento, folha (verde, seca), flor e fruto. Cada um dos momentos será servido num suporte especificamente pensado para esta experiência. O conceito do menu reflete também a preocupação na utilização de matérias-primas locais e incomuns como Cevada, Rebentos de plantas, o mel de rosmaninho e o javali.

Ao longo do jantar será contada uma narrativa com sons, cheiros e imagens de pequenos filmes que foram desenvolvidos pelos alunos da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa.

Os jantares terão lugar em espaços monumentais e recheados de história e vivências: a capela do antigo Convento de Carmelitas Calçados de Lagoa, hoje sede do projeto Convent’Bio; e o Museu do Traje de S. Brás de Alportel, casa de uma família abastada algarvia de finais de novecentos.

O Festival da Comida Esquecida integra, com destacado mérito, a nova temporada do programa cultural 365 Algarve, uma iniciativa co-financiada pelas Secretarias de Estado da Cultura e do Turismo, com apoio do Turismo de Portugal e execução da Região de Turismo do Algarve. O Festival decorre até maio contemplando vários eventos: Piqueniques de Charme, Momentum, Colher para Cozinhar e a festa final Na Casa da D. Glória.

A entidade promotora desta iniciativa é a Cooperativa QRER, uma organização dedicada ao Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade.