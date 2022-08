Festival da Sardinha bate recorde com 110 mil entradas

O Festival da Sardinha, em Portimão, bateu o recorde de afluência com 110 mil entradas entre os dias 3 e 7 de agosto, na zona ribeirinha, anunciou a autarquia.

Com uma média diária superior às 20 mil pessoas na zona ribeirinha, a noite mais procurada do evento registou-se a 7 de agosto, com a atuação de David Carreira para mais de 30 mil pessoas.

Ao todo foram consumidas mais de três toneladas de sardinha assada, além de outra tonelada deste peixe que foi servida gratuitamente na sequência da recriação da tradicional descarga à canastra, que decorreu a 2 de agosto.

Este ano o recinto contava com novos espaços de estar e de lazer mais “instagramáveis” e de partilha de experiências, como era o caso do espaço lounge e dos locais inspirados nas sardinhas.