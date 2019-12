Festival das Amendoeiras em Flor em Alta Mora

Este ano, pela primeira vez, a povoação de Alta Mora (Castro Marim) recebe, nos dias 1 e 2 de fevereiro o Festival das Amendoeiras em Flor.

O evento vem dar resposta ao crescente aumento do número de participantes nos passeios pedestres “Amendoeiras em Flor”, organizados pela Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos da Alta Mora (ARCDAA).

Com o apoio do programa 365 Algarve, este Festival pretende lançar-se como referência turística, cultural e gastronómica do Algarve em época baixa, procurando assim reduzir alguns impactos da sazonalidade na economia regional.

Por outro lado, é uma ação de sensibilização para os valores da serra algarvia, com um enorme potencial de afirmação no roteiro turístico do Algarve. O Festival das Amendoeiras em Flor apresenta-se como um “produto” alternativo, que valoriza a dieta mediterrânica, a força identitária e a autenticidade deste território.

Em meados de janeiro costumamos ver a paisagem da serra algarvia transformar-se. Habitualmente mosqueados de verde e castanho, os campos são retalhados dos tons rosa e branco das amendoeiras em flor, proporcionando, sem dúvida, uma das paisagens mais bonitas da estação e que resultará num dos recursos endógenos mais procurados, mais versáteis e com mais potencial da região algarvia, a amêndoa. A iniciativa pretende também incrementar o crescimento de mais plantações de amendoeiras, numa estratégia que procura rentabilizar as várias vertentes do produto, que pode passar pelas artes, desporto de natureza ou gastronomia.

Com animação de rua, ateliers infantis, gastronomia, música e teatro, o Festival das Amendoeiras em Flor é gratuito, no entanto os passeios pedestres têm o valor de 14 euros e têm inscrições limitadas, garantindo pequeno-almoço, almoço, seguro, abastecimentos e brinde. As crianças dos 6 aos 12 anos, pagam apenas 8 euros. Para mais informações ou inscrições: arcdaa@gmail.com ou 965 284 657.

Organizado pela ARCDAA com o apoio do 365Algarve, o Festival das Amendoeiras em Flor conta também com as parcerias do Município de Castro Marim, Junta de Freguesia de Odeleite, Associação Odiana e Associação Artística Satori e com a colaboração da ADRIP (Associação de Defesa, Reabilitação, Investigação e Promoção do Património Natural e Cultural de Cacela), da concessionária Mscar, da empresa de segurança Especial1 e da Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de St. António.