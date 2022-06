Festival das Caminhadas cancelado face ao elevado risco de incêndio

O Festival das Caminhadas de Monchique, previsto para este fim-de-semana, foi cancelado devido à previsão de temperaturas elevadas e ao aumento do risco de incêndio florestal para o distrito de Faro, disse esta quarta-feira o presidente do município.

De acordo com o Instituo Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), 13 concelhos dos distritos de Faro apresentam hoje um perigo máximo de incêndio, que vai manter-se elevado nos próximos dias devido à previsão de tempo quente.

O presidente da Câmara de Monchique, Paulo Alves, explicou que o cancelamento do festival “decorre da lei, que impede a realização de quaisquer atividades em zonas florestais” aquando da existência de classificação de riscos elevado ou máximo de incêndio.

“Como as caminhadas iam decorrer com diversas atividades no meio florestal, somos obrigados a cancelar a iniciativa”, sublinhou.

Organizado pela Câmara de Monchique, o evento tinha prevista a participação de cerca de 500 pessoas, divididas por 20 caminhadas em rotas definidas, agendadas entre sexta-feira e domingo no interior da serra de Monchique,

Segundo o IPMA, em perigo máximo de incêndio estão os concelhos de Vila Nova da Barquinha, Constância, Tomar, Abrantes, Sardoal, Mação (Santarém), Gavião, Nisa (Portalegre), Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão (Castelo Branco), Loulé, São Brás de Alportel e Tavira (Faro).

O IPMA colocou também vários concelhos dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Évora, Lisboa, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança em perigo muito elevado e elevado.

Entre hoje e segunda-feira, o IPMA prevê uma subida dos valores da temperatura, em especial da máxima, atingindo-se na generalidade do território, temperaturas máximas entre 30 e 35 graus Celsius, com valores mais elevados, Na ordem de 40 graus, na Beira Baixa, vale do Tejo e interior do Alentejo.

Para a faixa costeira ocidental, os valores deverão ser ligeiramente inferiores, variando aproximadamente entre 25 e 30 graus, devido à previsão de vento de nor-noroeste, que poderá ser por vezes forte durante as tardes.