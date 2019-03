Festival de Caminhadas está de regresso a Alcoutim

Entre os próximos dias 8 e 10 de março, todos os caminhos vão dar a Alcoutim. Trata-se da sexta edição do Festival de Caminhadas, que durante três dias vai transformar o concelho na capital do pedestrianismo. O objetivo do evento é fomentar o turismo na época baixa através do melhor que o Algarve tem… sem ser as praias!

O Algarve é cada vez mais um paraíso para os amantes do pedestrianismo. Pensado especialmente para pessoas que gostam de andar a pé e com o objetivo de promover territórios de baixa densidade da região, a sexta edição do Festival de Caminhadas regressa a Alcoutim, entre os próximos dias 8 e 10 de março.

O objetivo do evento é promover e potenciar o turismo no interior algarvio, “conduzindo” os amantes das caminhadas e da natureza por percursos assentes no património natural, histórico, gastronómico e cultural da região.

Esta é uma atividade para toda a gente, onde não há competição, nem pressas, apenas percursos com diferentes níveis de dificuldade para os participantes desfrutarem as paisagens desafiantes e a tranquilidade do interior algarvio. A fama da região no que toca ao pedestrianismo também já está a chegar ao estrangeiro e são cada vez mais os turistas que procuram a região para… caminhar!

Este Festival de Caminhadas de Alcoutim está inserido no projeto regional Algarve Walking Season (AWS), que contempla ainda eventos semelhantes no Ameixial, concelho de Loulé (26 a 28 de abril de 2019) e em Barão de São João, concelho de Lagos (1 a 3 de novembro de 2019)…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 7 DE MARÇO)

Nuno Couto|Jornal do Algarve