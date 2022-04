Festival de Cinema em Las Vegas distingue filme de alunas da UAlg

O filme “Casamento”, de Diana Chen e Milena Rana, alunas do 2.º ano da Licenciatura de Artes Visuais da Universidade do Algarve (UAlg), recebeu recentemente uma menção honrosa no festival “The Fear Faire Film Festival”, que se realiza em Las Vegas, nos Estados Unidos da América.

Baseado numa antiga tradição chinesa, “Casamento” centra-se na história de uma rapariga de uma família pobre que está preparada para casar com um desconhecido.

“Casamento” foi ainda selecionado para competir nos festivais Hilltop Film Festival (Alabama, Estados Unidos) e no Duemila30 – International Sustainability Film Festival & Experience (Milão, Itália).