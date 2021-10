Festival de Dança “Arte sem Fronteiras” regressa a Castro Marim

O Revelim de Santo António, em Castro Marim, volta a acolher este sábado, pelas 17:00, a 9ª edição da Gala de Dança. O espetáculo vai reunir escolas de dança do território - Escola de Dança “Splash”, Academia de Ballet Contemporâneo de VRSA, Grupo de Dança “Arutla”, Conservatório Regional de VRSA, Companhia de Dança “Idade de Ouro”, “Estudio-T” e “Terra Danzas”.

O evento junta em palco mais de uma centena de crianças e jovens, com coreografias que vão desde as influências do hip-hop até à música clássica e contemporânea, numa combinação única de música, luz e movimento.

Interrompida por força da pandemia, a Gala de Dança volta agora a reforçar e a valorizar o trabalho que estas escolas desenvolvem com os jovens do território, para além de promover o gosto pela expressão artística, ao demonstrar os benefícios, físicos e mentais, associados à prática.

A Gala de Dança no Revelim de Santo António é organizada pela Escola de Dança “Splash” em parceria com a Câmara de Castro Marim e tem entrada livre.

