Festival de Dança está de regresso a Lagoa

O município de Lagoa vai comemorar o mês da dança em 2019 com três iniciativas: “Quorum Ballet” chega ao auditório Carlos do Carmo no dia 6, “Ideias do Levante” edita o 4º Festival de Dança de Lagoa entre 8 e 13, e a Orquestra Clássica do Sul assina mais um concerto Promenade na tarde de sábado 28 de abril.

“Correr o fado” é um espetáculo em que a companhia Quorum Ballet sugere a fusão do fado com a dança contemporânea, desmistificando a sua conotação saudosista e melancólica.

Já a “IV Lavantarte” acontece em Lagoa, durante a segunda semana de abril, com a associação Ideias do Levante. Trata-se de um festival de dança com diferentes propostas para pôr “Lagoa a Dançar”.

Esta semana inclui um workshop sobre danças europeias, no dia 8, no Centro de Estudos e Formação de Lagoa (CEFLA). No dia seguinte, há ensaio aberto na sede do Rancho Folclórico do Calvário. Na quarta-feira, 10, é dia de aula aberta de dança oriental, e, na quinta-feira, há jazz/show dance no Carvoeiro Clube de Ténis. Já na sexta feira, é a vez da salsa cubana, de novo no CEFLA. Por fim, este rio de dança desagua num espetáculo multidisciplinar na noite de sábado, 13, no auditório Carlos do Carmo, pelas 21h00. O Rancho Folclórico do Calvário, Stars Dance School, Zhar Louz, CAB, atuam com outros convidados.

Por fim, “Vamos dançar?” é o convite da Orquestra Clássica do Sul, para um concerto Promenade na tarde de 28 de abril, pelas 16h30, no auditório Carlos do Carmo.

A 29 de abril é celebrado o dia mundial da dança.