Festival de Gastronomia de Tavira abre inscrições

A Câmara Municipal de Tavira abriu as inscrições para o XVII Festival de Gastronomia do Mar, que vai decorrer entre os dias 20 de maio e 12 de junho, anunciou a autarquia.

As inscrições encontram-se abertas até ao dia 12 de abril e podem ser feitas através do preenchimento da ficha, que deverá ser entregue no Museu Municipal de Tavira, de segunda-feira a sábado, entre as 0930 e as 13:00 e das 14:00 às 16:00 ou através do e-mail [email protected]

A adesão a este festival pode ser feita por estabelecimentos de restauração e similares que estejam interessados em participar, de forma gratuita, sendo que no final será atribuído um cerificado.