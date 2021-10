Festival de Música Antiga Sons D’Aquém Mar vai percorrer o Barlavento

Produzido pela Associação Questão Repetida, em coprodução com a Artis XXI, Município de Lagoa, Município de Lagos e DG Artes, e acolhido pela Direção Regional de Cultura do Algarve, - traz ao Algarve um momento que será o culminar deste festival: o Projeto D'Aquém Mar - Orquestra & Ensemble Vocal, que marca o nascimento da Orquestra D'Aquém Mar.

O Festival de Música Antiga Sons D’Aquém Mar começa a sua segunda edição no próximo sábado, dia 6 de novembro, e estará em viagem pelas igrejas de Lagoa, Lagos e Vila do Bispo até ao dia 1 de dezembro, anunciou a organização.

Produzido pela Associação Questão Repetida, em coprodução com a Artis XXI, Município de Lagoa, Município de Lagos e DG Artes, e acolhido pela Direção Regional de Cultura do Algarve, – traz ao Algarve um momento que será o culminar deste festival: o Projeto D’Aquém Mar – Orquestra & Ensemble Vocal, que marca o nascimento da Orquestra D’Aquém Mar.

Acreditando que a região do Algarve e as suas gentes merecem ter acesso às mesmas sonoridades que outras regiões do país, a proposta é que neste festival se forme a fundação de uma orquestra regional, um projeto arrojado que contará com um dos Maestros mais versáteis na interpretação histórica em Inglaterra: Laurence Cummings. Atualmente é diretor artístico do Festival Internacional Handel de Gottingen, diretor do Handel Festival de Londres e Maestro titular da Orquestra Barroca da Casa da Música.

Esta segunda edição do Sons D’Aquém Mar, foi preparada com um programa formado por 4 concertos que preconizam uma viagem em diversos estilos e linguagens da música historicamente informada e que tem por tema de ponto de partida a interdependência do Algarve com o mar enquanto zona intrinsecamente ligada aos Descobrimentos Portugueses.

A edição de 2021 parte dessa fundamental premissa – que é base do conceito deste festival – mas traz outra inovação: este projeto inclui, para além dos concertos, uma criação em rede Transfronteira/Sons d’Agora e o concerto oficina Elementos II, envolvendo os jovens de Lagos /Agrupamento de Escolas Júlio Dantas.

PUB