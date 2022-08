Festival de Observação de Aves já tem programa para este ano

O Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza, que decorre em Sagres de 1 a 5 de outubro, divulgou esta semana o programa da edição deste ano, anunciou a organização.

Entre as novidades encontra-se o ciclismo na Rota Vicentina, passeios noturnos, palestras e workshops e caça ao tesouro.

No entanto, as atividades de sucesso de outras edições também estão de volta como as sessões de anilhagem, cursos de iniciação à observação de aves, caminhadas temáticas e saídas de barco.

Este ano está ainda prevista a devolução de uma ave à natureza, construção de caixas-ninho, hotéis de insetos e comedouros de aves, além de uma ação de limpeza na Praia da Mareta.

Estas atividades vão decorrer por toda a penísula de Sagres e as inscrições abrem a 1 de setembro.