Festival de Observação de Aves regressa a Sagres em outubro

O Festival de Observação de Aves e Atividades de Natureza regressa a Sagres entre os dias 1 e 5 de outubro, cujas inscrições e programa estarão disponíveis a 10 de agosto, anunciou a Câmara Municipal de Vila do Bispo.

O maior evento de natureza e das aves em Portugal vai coincidir com a época em que “milhares de aves sobrevoam o Algarve, a caminho dos seus territórios de invernada em África”, ao mesmo temo que “centenas de aves marinhas, como alcatrazes ou cagarras, passam ao largo da costa, grifos, águias-cobreiras e cegonhas-pretas pairam no ar em busca do caminho para África”.

Já em terra, “arbustos e árvores são locais de paragem para pequenos pássaros que procuram fazer a ambiciosa viagem para sul”, segundo o comunicado.

A 12.ª edição deste festival promete atividades “para todos os gostos”, desde sessões de observação de aves em terra e no mar, sessões de anilhagem, passeios, caminhadas, palestras e desafios.

A programação e as inscrições ficam disponíveis online no dia 10 de agosto.

Esta iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, em parceria com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e a Associação Almargem.

