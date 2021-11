Festival de Órgão junta Lídia Jorge e Célia Sousa Tavares em Boliqueime

A declamação de Lídia Jorge antecede o concerto de Célia Sousa Tavares, na sexta-feira, 12, na Igreja Paroquial de Boliqueime, às 21:00 horas, no âmbito do Festival de Órgão, divulgou a organização.

A anteceder o concerto de dia 12, a escritora Lídia Jorge foi convidada a ler a sua crónica de Maria Inácia, personalidade que salvou o Órgão de Boliqueime, num “testemunho emotivo que recorda a história da Igreja Paroquial de Boliqueime”.

No sábado, 13 de novembro, Célia Sousa Tavares vai ainda estar na Igreja do Carmo em Faro, propondo uma noite de batalhas, ensaladas, toccatas, tientos, prelúdios, concertos e sonatas de compositores portugueses, espanhóis, italianos, alemães e franceses.

Os concertos realizam-se às 21h00 e são de entrada livre (gratuita). O concerto em Boliqueime terá adicionalmente transmissão online pelo parceiro Mais Algarve, via https://www.facebook.com/acMusicaXXI.

Com organização da Associação Música XXI, o Festival de Órgão do Algarve 2021 conta com os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos Municípios de Faro, Loulé, Portimão e Tavira, em parceria com a Diocese do Algarve, do Cabido da Sé de Faro, da Ordem do Carmo de Faro e das Paróquias de Portimão, Boliqueime e Tavira.

Sobre Célia Sousa Tavares:

Célia Sousa Tavares

Célia Sousa Tavares concluiu o curso de Órgão com Rui Paiva na Escola de Música do Conservatório Nacional. Licenciou-se em Órgão na Escola Superior de Música de Lisboa, com João Vaz e realizou o Mestrado em Interpretação Histórica na Hochschule für Künste Bremen, na Alemanha, estudando com Harald Vogel, Hans Davidsson e Edouardo Bellotti. Foi aluna convidada na Eastman School of Music nos EUA, concluindo em 2017 o Mestrado em Ensino da Música, com João Vaz, na Escola Superior de Música de Lisboa. A convite do Instituto Camões e do Consulado, teve a oportunidade de realizar um recital na Catedral Manchester no âmbito das celebrações do dia 10 de junho de 2018. Sob a alçada do Turismo do Patriarcado de Lisboa/Signinum, concretizou entre 2017 e 2020, o projeto Lunchtime Recitals na Igreja da Conceição Velha. É também organista titular na Igreja de S. Sebastião da Pedreira em Lisboa e professora de Órgão no Colégio S. João de Brito.

