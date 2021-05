Festival de Piano volta a Lagoa com direção artística de Jeferson de Mello

O Festival de Piano “Cidade de Lagoa” está de volta ao concelho para uma segunda edição, que decorre entre os dias 5 e 27 de junho, no Auditório Municipal Carlos do Carmo e no Sítio das Fontes, em Estômbar, anunciou a autarquia.

A edição deste ano tem a direção artística a cargo do pianista Jeferson de Mello, com uma programação que inclui cinco concertos e duas masterclasses.

O primeiro concerto está agendado para 5 de junho, no Auditório Municipal Carlos do Carmo, com um recital de piano de João Rosa, enquanto no dia 13 de junho é a vez de Pablo Lapidusas no Sítio das Fontes de Estômbar.

A 19 de junho, em Estômbar, sobe ao palco Synthesis Duo, composto por Carlos Ramalho no saxofone e Joana Shumova ao piano.

No dia 25 de junho, o auditório municipal de Lagoa recebe os jovens talentos algarvios ao piano, com Eduardo Vida Larga e Sara Pissarro, enquanto no dia seguinte, em Estômbar, é a vez de ARTIS XXI Ensemble, composto por Michele Tomaz, Rute Gomes e Jeferson Mello.

As masterclasses vão decorrer nos dias 5 e 6 de junho, no auditório municipal de Lagoa, lecionadas por Jeferson Mello com o tema “Gestualidade e Técnicas de Estudo”.

No final do mês, entre os dias 25 e 27 de junho, o mesmo auditório recebe a masterclass “Técnica e Interpretação Pianística”, lecionada por Álvaro Teixeira Lopes.

Os concertos têm entrada livre, sujeita a marcação através do e-mail festival.piano@artis21.pt ou do telefone 967 788 363.

