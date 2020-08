Festival F adapta-se à pandemia com 20 espetáculos

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Festival F, cancelado este ano devido à pandemia de covid-19, adaptou-se às novas regras sanitárias e vai celebrar o evento através de 20 espetáculos de música, humor e magia, de 13 de agosto a 13 de setembro no Largo da Sé, em Faro, anunciou a autarquia.

Com uma lotação reduzida e respeitando todas as normas da Direção-Geral de Saúde, os concertos vão contar com grandes nomes nacionais como o farense Diogo Piçarra, Miguel Araújo, Áurea, Agir, D.A.M.A., Fernando Daniel, Moonspell, Piruka, Tiago Nacarato, Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes, Jimmy P, António Zambujo, Os Quatro e Meia, Pedro Abrunhosa, Sérgio Godinho, The Black Mamba e Xutos & Pontapés.

Na área do humor, Herman José, César Mourão e Salvador Martinha fazem parte do programa, além do espetáculo de magia de Luís de Matos.

“Estas 20 Noites F comemoram o reencontro entre o público e os artistas, com os olhos postos no F de Futuro. Na impossibilidade de em 2020 realizar o Festival F, que nos últimos anos tem vindo a consolidar a missão de revelar alguns novos talentos da música portuguesa e consagrar outros tantos artistas em ascensão, as Noites F apresentam um cartaz eclético, inspirado na linha de programação dos vários palcos que habitualmente integram o festival, mantendo e respeitando a sua diversidade e abrangência”, refere a Câmara Municipal de Faro em comunicado.

Os espetáculos têm início às 22:00 e os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais. No ano passado, o Festival F recebeu mais de 60 mil pessoas durante os três dias.