Festival junta comida de rua e música em Lagos

A quinta edição do Lagos Food Fest regressa ao Jardim da Constituição, entre os próximos dias 11 e 14 de julho, com mais conceitos de comida e atuações musicais de Cuca Roseta, Toby One, Southkick Band e João Faísca.

Dos típicos hambúrgueres às famosas tostas de meio metro, passando por comida tailandesa e mexicana, e uma grande aposta em comida vegan e vegetariana, a variedade de escolha vai ser, mais uma vez, um dos grandes atrativos deste festival. Caipirinhas, mojitos, sumos naturais e cerveja também não vão faltar.

O evento vai contar com a participação de mais de vinte e sete marcas nacionais e algumas internacionais.

O recinto – aberto ao público das 12h00 às 00h00 e de entrada livre – terá duas zonas para crianças, com insufláveis e trampolins, enquanto para os mais velhos não vão faltar mesas de matraquilhos, além dos concertos.

Toby One sobe ao palco no dia 11 de julho para abrir o festival com um fenomenal set em vinil (Strictly 45’s) que promete durar até às 00h00. A 12 de julho, Cuca Roseta sobe ao palco com a orquestra ligeira do exército pelas 22h00. Já no sábado, dia 13, é dia de receber os Southkick Band, uma banda algarvia, inicialmente de covers, que começa agora a dar os primeiros passos com originais e, no domingo, o festival encerra com um concerto de João Faísca.