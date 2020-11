Festival no Barão de São João com atividades esgotadas

A terceira edição do festival “Walk & Art Fest”, que decorreu na aldeia de Barão de São João, no concelho de Lagos, entre os dias 6 e 8 de novembro, teve 19 atividades com lotação esgotada, anunciou a associação Almargem.

Caminhadas, workshops e atividades de bem-estar foram algumas das iniciativas que tiveram lotação esgotada, que seguiram todas as normas da Direção-Geral de Saúde (DGS) e do Plano de Contingência.

Ao todo, decorreram 76 atividades desde caminhadas, BTT, workshops de educação ambiental e momentos de bem-estar, em cenários rodeados de natureza, que contaram com 300 pessoas.

Segundo a organização, houve um maior interesse em atividades como a meditação, Tai Chi, “Dançar na Natureza” e Luohan Qigong (Chi Ckung).

Em vários locais da aldeia foi colocada a instalação artística “Esperança”, feita por 13 artistas locais e composta por 19 peças, que puderam ser vistas nos locais mais surpreendentes do Barão de São João.

“Apesar de todas as atuais contingências foi bastante recompensador ver que a nossa aposta de fazer esta 3.ª edição, mesmo com limitações, foi vencedora. E prova disso foi ver as pessoas felizes nas atividades a usufruir da natureza do concelho de Lagos”, refere o presidente da Câmara Municipal de Lagos, Hugo Pereira, em comunicado.

Anabela Santos, vice-presidente da associação Almargem, considera que “não há nada mais recompensador do que ver o sorriso, dos participantes, espelhado no brilho dos seus olhos, mesmo por detrás das máscaras. Nada nos poderia deixar mais satisfeitos do que confirmar a confiança e empenho que os artistas locais demonstraram para expressar por peças uma mensagem tão forte como necessária neste momento, a de esperança”.