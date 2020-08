Festival online em Sagres junta DJs e cantores ao pôr-do-sol

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Um novo festival que será transmitido em direto através da internet, intitulado “Sagres Sunset Shots”, vai decorrer entre os dias 14 e 16 de agosto a partir do Forte do Beliche, em Sagres, anunciou a Região de Turismo do Algarve.

O primeiro dia do evento conta com um miniconcerto da fadista Cuca Roseta e do DJ alentejano Christian F, enquando que no dia seguinte é a vez de João Pedro Pais e o DJ Eddie Ferrer.

Para terminar estes três dias de atuações ao pôr-do-sol, que vão decorrer entre as 20:00 e as 21:00, a algarvia Viviane sobe ao palco no domingo, dia 16 de agosto, além da banda Naomi & The Raposeira Dub Collective.

Esta iniciativa é organizada pelo Turismo do Algarve em conjunto com a Câmara Municipal de Vila do Bispo e será transmitida em direto nas páginas de Facebook do VisitAlgarve, Algarve Tourism, VisitAlgarve_ES e Município de Vila do Bispo, além do canal de Youtube VisitAlgarve.

Ao todo serão utilizadas três câmaras de vídeo, incluindo um drone, que captará imagens dos concertos e da paisagem e pôr-do-sol do local.

Para o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, o festival “permite-nos mostrar a beleza de mais um recanto da nossa região, agora enriquecido com uma componente de entretenimento, através da música. Dadas as restrições atuais, este é um evento especialmente idealizado para ser vivido online, com transmissão em live streaming, pelo que, estamos certos, irá captar todo o encanto desta paisagem natural e surpreender quem se juntar a nós através das redes sociais, refere em comunicado.

O presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Adelino Soares, considera que esta “é uma iniciativa diferenciadora e envolvente. O “Sagres Sunset Shots” apresenta um enorme potencial para dar a conhecer a beleza da nossa paisagem a milhares de visitantes, nomeadamente o turista português, mas também o estrangeiro. Partilhar este cenário natural do nosso concelho é uma oportunidade para reforçar a promoção turística do destino, que tem atrações únicas e que proporciona experiências inesquecíveis a quem nos visita”.

Este evento digital tem a assinatura “O Algarve fica-te bem ao pôr-do-sol”, que estabelece uma ligação com a nova campanha promocional da região.