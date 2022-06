Festival Pé na Terra 2022 regressa à Fuseta

O Festival Pé na Terra 2022 – Edição Saudade regressa já na sexta-feira, dia 17, à vila piscatória da Fuseta.

Esta edição conta com artistas de renome, entre os quais Bonga, Finka Pé, Viva o Samba com António Zambujo e Maria Inês, Diego Oliveira, Júlia Vargas, Forró do Piano, Trio Zé Amora e muitos outros.

Em 2022, o Pé na Terra comemora 10 anos de festival – um evento único e inclusivo que remete à ligação entre o homem e a terra na (re)descoberta da cultura popular.

O Pé na Terra é um estímulo à experimentação de linguagens e processos criativos nos campos da música e da dança, que visa ampliar a perceção do público sobre a diversidade entre as várias culturas presentes. Uma das principais atividades serão os workshops de dança que vão desde o Samba, o Maracatu, a Capoeira ou a Kizomba. Haverá ainda Dj Sets a atividades para crianças (Pézinhos na terra).

O Festival Pé Na Terra tem produção da Fertienredo em parceria com a Câmara Municipal de Olhão e com o apoio da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta.

Os bilhetes estão disponíveis aqui.