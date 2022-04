Festival Pé na Terra regressa à Fuseta

A vila da Fuseta volta a receber o festival Pé na Terra, nos dias 17 e 19 de junho após dois anos de ausência devido à pandemia de covid-19, anunciou a organização.

Esta será a 10.ª edição do festival “único e inclusivo que remete à ligação entre o homem e a terra na (re)descoberta da sua cultura popular, criando um intercâmbio cultural e promovendo cenários de trocas culturais através do desporto, da formação das danças tradicionais e da música”, segundo o comunicado.

“O Pé na Terra é um estímulo à experimentação de linguagens e processos criativos nos campos da música e da dança, que visa fomentar a produção, a fruição e a troca cultural, ao mesmo tempo que amplia a percepção do público sobre a diversidade entre as várias culturas presentes”, acrescenta.

Entre as atividades previstas, destacam-se os workshops de dança nos géneros de samba, maracatu, capoeira, zouk e kizomba.

As famílias também podem participar em várias atividades do programa “Pézinhos na Areia”, também dedicado às crianças.

“Nos últimos anos é nosso objetivo ter uma programação especialmente pensada para as crianças que participam no nosso festival. São crianças que desde os dois anos enriquecem cada edição do Pé na Terra”, refere.

Os bilhetes já podem ser adquiridos através da internet.