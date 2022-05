Festival Sargo da Costa Vicentina arranca esta semana

Os municípios de Aljezur e de Vila do Bispo acolhem, de 20 a 29 de maio, o “Festival Sargo da Costa Vicentina”, evento promovido em parceria com a Universidade de Coimbra no âmbito do projeto “VALSARGO – Valorização do Sargo da Costa Vicentina”.

Durante os 10 dias deste Festival, os restaurantes aderentes apresentarão pratos dedicados ao Sargo da Costa Vicentina, proporcionando aos visitantes experiências gastronómicas como pratos de autor, degustações ou workshops de cozinha.

Para além das experiências gastronómicas, serão realizadas ações de sensibilização nas escolas, nomeadamente, no dia 20 de maio a palestra “Sargo na Costa Vicentina”, destinada a alunos dos municípios de Aljezur e Vila do Bispo, e o concurso “Eu Vi um Sargo”, que desafiará as escolas do 1.º Ciclo a apresentarem trabalhos sobre o Sargo da Costa Vicentina.

A abertura oficial do Festival está agendada para o dia 21 de maio, com a realização das Jornadas do Sargo da Costa Vicentina, no Centro Interpretação da Lota de Sagres, pelas 10:00.

A sessão de abertura será presidida por Rute Silva, presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo e José Manuel Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Aljezur. Pelas 10:00, Ana Carla Garcia, da Universidade de Coimbra, apresentará o projeto “VALSARGO – Valorização do Sargo da Costa Vicentina”.

Segue-se a mesa-redonda “Valorização do Sargo da Costa Vicentina”, moderado pela professora Sónia Seixas, da Universidade Aberta e investigadora do MARE – Universidade de Coimbra, que, para além de Carlos Duarte da DOCAPESCA, contará com a participação de Eugénio Arez, da Associação Pescadores do Portinho da Arrifana e Costa Vicentina, Mário Galhardo, da Associação de Armadores de Pesca de Sagres, Pedro Monteiro, da Direção Regional De Agricultura e Pescas Do Algarve, José Moura Bastos, do GAL Barlavento do Algarve e José Apolinário, da CCDR Algarve.

No dia 28 de maio, pelas 15:00, está agendada a sessão de encerramento na sede da Associação Pescadores da Arrifana com a presença de José Manuel Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Aljezur, Rute Silva, presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, e Tiago Verdelhos, da Universidade de Coimbra, que fará um balanço sumário da iniciativa e apresentará as próximas iniciativas do projeto VALSARGO. Terminada a sessão, terá lugar um momento de degustação de Sargo da Costa Vicentina.

Sobre o projeto

O projeto “VALSARGO – Valorização do Sargo da Costa Vicentina” é um projeto promovido pela Universidade de Coimbra cofinanciado pelo Programa Operacional MAR2020, através do GAL Pesca do Barlavento do Algarve, e tem como objetivo a promoção e valorização do Sargo da Costa Vicentina, fomentando a pesca artesanal e o aumento do potencial turístico da região, tendo por base um profundo conhecimento sobre o produto a valorizar, através de investigação científica de excelência, e na avaliação das suas potencialidades nos mercados turístico e dos produtos de pesca.

Este projeto encontra-se em desenvolvimento nos municípios de Aljezur e Vila do Bispo, contando com o apoio destas autarquias e pretende estabelecer uma estreita ligação com os principais agentes locais (e.g. associações de pescadores; profissionais do turismo e restauração; comunidade escolar) de forma a potenciar a sua divulgação e impacto e contribuir para o desenvolvimento sustentável da região.

Para além do Festival “Sargo da Costa Vicentina”, o projeto VALSARGO contempla também um conjunto de iniciativas de promoção do sargo desta região que incluem a elaboração de estudos científicos sobre a pesca do Sargo e das suas propriedades nutricionais, a de um guia de oportunidades de negócio, e a implementação de ações marketing e promoção do Sargo da Costa Vicentina a nível nacional e internacional.

Consulte os restaurantes aderentes aqui.