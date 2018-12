Festival Solrir promete quatro noites de gargalhadas em Albufeira

Fernando Mendes vai apresentar “Insónia” em Albufeira

O festival de humor Solrir está de regresso pela sexta vez consecutiva a Albufeira, nos dias 28, 29 e 30 de dezembro e 1 de janeiro, sempre às 21h30. Ao palco do Palácio de Congressos do Algarve sobem os melhores do humor em português, como Nilton, Fernando Mendes, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio.

Na primeira noite do Solrir, a 28 de dezembro, sobem ao palco Pedro Soares, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio. No dia 29, é a vez de receber o Grupo Teatro do CIRM (da Mexilhoeira Grande, Portimão), Rita Piglet e Nilton, embaixador do festival. A 30 de dezembro, o cartaz inclui a presença de Joca, Joel, Zé Pedro, João Didelet e António Machado com o espetáculo “Faz-te homem”.

Na quarta e última noite de diversão, 1 de janeiro, é a vez de“Insónia”, o mais recente espetáculo a solo de Fernando Mendes.

Os bilhetes para este festival de humor variam entre os 10 euros (uma noite) e os 42 euros (todos os espetáculos).