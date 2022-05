Filarmónica de Minerva cumpre 146 anos com mudança de maestro

A Sociedade Filarmónica Artistas de Minerva, de Loulé, cumpre, no próximo dia 21 de maio, mais um ano da sua fundação e existência efetiva. As comemorações do 146.º aniversário da coletividade desdobram-se em dois dias e são assinaladas com o concerto da sua banda filarmónica, no sábado 21, pelas 16h00, momento em que terá lugar a despedida do maestro em funções, José Lúcio Branco, e a subsequente passagem de testemunho ao seu filho, o maestro Pedro Branco.

“Não sendo uma situação inédita em Portugal, no Algarve é a primeira vez que se assiste a tal ato. De salientar que o maestro José Branco desempenhou funções na Artistas de Minerva durante 34 anos, sendo o único maestro no Algarve que mais tempo dirigiu a mesma banda filarmónica”, enuncia a banda.

No dia 22, à mesma hora, realiza-se a tertúlia inaugural de um ciclo que procura aludir, entre outros, a temas relacionados com o associativismo artístico, e se entenderá pelo ano presente e seguintes.

O concerto, a ocorrer no Cineteatro Louletano, contará, além do maestro anfitrião, com os maestros convidados Albano Neto, Edgar Santos e Pedro Branco, os quais irão dirigir algumas obras musicais do repertório especialmente preparado para este espetáculo comemorativo.

Evocando a temática “As mulheres no associativismo filarmónico”, a tertúlia conta com a participação de três mulheres que integram órgãos sociais de coletividades filarmónicas da região algarvia, sendo afloradas as suas experiências, perspetivas e expetativas relativamente ao papel da mulher no meio artístico-filarmónico.

Ambas as atividades têm entrada gratuita, carecendo o concerto de bilhete, que poderá ser levantado na Bilheteira do Cineteatro Louletano a partir do dia 10 de maio, no horário de funcionamento daquele equipamento cultural.