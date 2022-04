Filha de António Guterres sofre queda de arriba em praia algarvia

A filha do secretário da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, sofreu uma queda esta quinta-feira de uma arriba na Praia do Beliche, em Sagres (Vila do Bispo), confirmou fonte dos bombeiros locais.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo, Mariana Guterres, de 36 anos, e o namorado de nacionalidade norte-americana, de 23 anos, foram resgatados ao início da tarde.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) adiantou que o alerta para a ocorrência foi dado pelas 13:30, tendo sido de “imediato ativados elementos da Estação Salva-vidas de Sagres e do Projeto “SeaWatch”, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo e do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica]”.

“À chegada ao local, constatou-se que as vítimas apresentavam diversas escoriações no corpo”, indicou a AMN em comunicado.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Portimão.