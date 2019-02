Filipa Sousa lança álbum no auditório de Albufeira

A cantora albufeirense Filipa Sousa, na música desde criança, lança finalmente o tão desejado projeto de originais, sob o título “Acreditar”. O álbum vai ser lançado no auditório municipal de Albufeira, no próximo sábado, dia 23 de fevereiro, às 21h30.

Filipa Sousa foi uma das finalistas do concurso televisivo “Operação Triunfo” (2007), ganhou a I Grande Noite de Fado do Algarve (2008) e venceu o Festival RTP da Canção, em 2012, com “Vida Minha”.

“Acreditar” é o álbum de estreia da cantora algarvia e o coroar de uma carreira de vinte anos em que, tendo sempre o fado como ponto de partida, lançou pontes a outros géneros musicais – do rock à música eletrónica de dança e à fusão do fado com sonoridades incomuns, nos Al-Mouraria e no Gato Malvado Ensemble.

Quase a atingir os 34 anos de idade, o título “Acreditar” comprova que a albufeirense nunca deixou de acreditar no seu talento e na sua capacidade para vencer no difícil mundo da música. “É preciso acreditar muito num sonho para se continuar a lutar por ele e sempre disse que um dia iria gravar um álbum. Em 2017, acordei numa bela manhã, disse que tinha chegado a hora e aqui está ele”, referiu numa entrevista à imprensa regional.

Neste álbum, e como homenagem a Albufeira, consta o tema “Nossa Senhora da Orada”, da autoria da cantora, que explica que “há dois ou três anos, quando cantei nas festas de homenagem à Nossa Senhora da Orada, acordei na véspera do ensaio geral com a ideia e a melodia na cabeça”.