Filme “Fracking the Contract” em estreia no Cineclube de Tavira

O filme, Fracking the Contract irá estrear no próximo dia 3 de outubro de 2019, no Cineclube de Tavira e percorrerá diferentes salas do país ao longo do mês de outubro e novembro. Algumas sessões serão acompanhadas por protagonistas do filme que entrarão em diálogo com o público.

O filme Fracking the Contract, de Sophie Rousmaniere foi Realizado em 2018, em tempos de consciência e luta ambiental, acompanha a luta civil em torno da prospeção petrolífera na Costa Algarvia. João Camargo, ativista e especialista em questões climáticas, Ângela Rosa, uma agricultora local e Laurinda Seabra, uma ex funcionária da indústria petrolífera na África do Sul, lutam para salvar a sua terra e formam grupos comunitários de apoio. O filme levanta as seguintes questões: Pode o envolvimento cívico fazer a diferença? Podemos fazer a diferença nos dias de hoje? Quem está realmente no comando, políticos ou moradores locais?

Fracking the Contract, tem a duração de 47 minutos, é uma co-produção de Issue Tv (USA) e Loulé Film Office (PT).

Nas duas primeiras semanas do mês de outubro, o filme será exibido em diferentes regiões do Algarve, acompanhado pela protagonista e ativista Ângela Rosa.

Sophie Rousmaniere é uma cineasta premiada que trabalha como realizadora e jornalista freelance nos EUA e no resto do mundo, abordando sempre nos seus trabalhos questões culturais, sociais e políticas, projetos comunitários na África Ocidental ou problemáticas femininas no Paquistão. É Diretora Executiva da Issue Television, uma ONG sem fins lucrativos que usa os media digitais como meio de educação.

Informações sobre o filme em:

Site: https://www.frackingthecontract.com/?fbclid=IwAR3ZK2GuFOH1TCAqmZMKTz6OpTT6yPgnFmSYledW50tOUr_zwevdh7LGnaM

Facebook: https://www.facebook.com/pg/oilgarvedocumentaryfilm/about/?ref=page_internal