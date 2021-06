Filme promocional “O Algarve fica-te bem” ganha duas novas distinções

O filme promocional “O Algarve fica-te bem“, produzido pela New Light Pictures para o Turismo do Algarve em 2020, acaba de receber duas novas distinções em festivais internacionais. O prémio de prata na categoria «Destinos Turísticos – Regiões» do International Tourism Film Festival Turkey 2021 foi anunciado na sexta-feira, 4 de junho, e o galardão de ouro na categoria «Destinos Turísticos – Regiões» do International Tourism Film Africa 2021 foi atribuído dia 28 de maio, revelou aquele organismo regional.

A campanha “O Algarve fica-te bem” é uma das maiores ações de social media advertising lançada pelo Turismo do Algarve e arrancou, em junho de 2020, em Portugal e nos principais mercados emissores de turistas para a região, como Espanha, Alemanha, Irlanda, Holanda, França e Reino Unido. Foi precisamente a versão em inglês do vídeo que foi premiada nestes dois festivais. É um filme motivacional com o objetivo de incentivar os turistas a desfrutarem das férias de verão na região, reforçando a confiança na marca Algarve e a notoriedade do principal destino turístico do país.

De acordo com o Turismo do Algarve, este vídeo apresenta várias curiosidades: ter como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior sucesso internacional da atualidade, os @explorerssaurus, é uma delas. Foi também um dos mais populares do Youtube, em Portugal, em agosto de 2020, segundo dados do Youtube Ads Leaderboard, além de ter alcançado até à data mais de 465 mil visualizações na página do destino no Facebook.

Ao todo, o Turismo do Algarve já arrecadou cinco prémios com o filme promocional da campanha «O Algarve fica-te bem». Em outubro de 2020 recebeu o «Prémio Diretor do Festival» no ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo, em Viseu, e alcançou o segundo lugar na categoria de «Best Advertising Tourism Film» no Finisterra – Arrábida Film Art & Tourism Festival, que decorreu em Sesimbra. Já a «Estrela de Ouro» na categoria internacional «Destinos Turísticos – Regiões» foi atribuída no Golden City Gate 2021, inserido na feira ITB Berlim (Alemanha).

PUB