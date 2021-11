Filmes de Alcoutim vencem prémios em festival internacional

Três filmes promocionais do município de Alcoutim venceram, no dia 29 de outubro, prémios na 14.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Turismo, intitulado “Art & Tur Film Festival”, que decorreu em Aveiro, anunciou a autarquia.

“Até já meu Amor”, de Pepe Brix, “Amanhã Vamos Juntos”, de Nuno Aires e “A arte, luzes e sons do Guadiana”, de Paulo Vinhas Moreira, foram os filmes promocionais de Alcoutim premiados na cerimónia, na categoria de campanhas publicitárias.

O presidente da Câmara Municipal de Alcoutim Osvaldo Gonçalves, recebeu em Aveiro o troféu em forma de Galo de Barcelos, “que premeia o que melhor se faz no cinema de turismo em Portugal”, segundo o comunicado.

“Com estes três filmes pretende-se promover Alcoutim, a sua marca, as suas expressões culturais e artísticas, potencializando a estratégia da marca ‘Alcoutim Sanlúcar de Guadiana – Terra de Fronteira’ e desdobrar estes valores em mais épocas do ano, criando mais motivos para nos visitar”, acrescenta o município.

