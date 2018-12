Fim de ano em Portimão arranca no sábado ao som de Richie Campbell

Richie Campbell, David Fonseca e Axé Brasil fazem a festa de despedida de 2018 em Portimão

Richie Campbell, David Fonseca e Axé Brasil fazem a festa em Portimão, numa festa de fim de ano com três dias, onde não faltará o tradicional fogo de artifício e animação musical pela noite dentro

A despedida de 2018 e a saudação ao novo ano vai ser assinalada em Portimão com três noites com muita música e animação, e com o tradicional fogo de artifício, que darão as boas-vindas a 2019.

A festa começa no próximo sábado, 29 de dezembro, ao som de Richie Campbell, na zona ribeirinha de Portimão, junto à Repsol, a partir das 22h00.

No mesmo local e à mesma hora, no dia 30 de dezembro, a festa continua com a atuação de David Fonseca e, no dia 31 de dezembro, a despedida a 2018 é feita ao som do ritmos da música brasileira com os Axé Brasil e com o Dj Oskar, que irão animar esta zona até às 3h00. O acesso em todos os dias é livre.

Também no dia 31 de dezembro, haverá animação musical na zona ribeirinha de Alvor a partir das 22h00 e, quando soarem as badaladas da meia-noite, os céus serão iluminados a partir da Praia da Rocha, e na zona ribeirinha de Portimão e zona ribeirinha de Alvor pelo habitual fogo de artifício, num espetáculo pirotécnico de 8 minutos e mais de 22 mil disparos no Areal da Praia da Rocha e 7.500 em cada zona ribeirinha.

Para quem esteja nesta altura festiva em Portimão, será sempre possível complementar esta passagem de ano na cidade com experiências únicas como partir à descoberta da gastronomia local, que conjuga de forma irresistível o melhor que o mar e a terra nos proporcionam, ou dar um simples passeio pelas muitas praias do município.

O programa de fim de ano em Portimão é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Portimão, Junta de Freguesia de Portimão e Junta de Freguesia de Alvor.

