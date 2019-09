Fim de semana de fantasia em São Brás de Alportel

São Brás de Alportel acolhe hoje, dia 20, sexta-feira, o Festival de Objetos e Marionetas (FOMEe), existindo exibição de espetáculos com entrada gratuita, no Largo de São Sebastião pelas 21h30 e no Jardim Carrera Viegas amanhã de manhã, dia 21, sábado.

Hoje, poderá ainda dançar no Museu do Traje, a partir das 20h30, com mais uma Noite de Salsa. No mesmo dia a Biblioteca Municipal, irá apresentar pelas 21h00, a obra de Desidério do Ó: “Do Alentejo pró mundo com o cante na alma”.

No sábado, dia 21, a Confraria Gastronómica da Serra do Caldeirão efetuará o 1º Capítulo de entronização, a partir das 10h00 e que contará com um desfile de várias confrarias participantes, cuja cerimónia capitular terá lugar no Museu do Traje.

No dia 21, no Mercado Municipal, pela manhã, poderá encontrar a empresa “Esponja Mágica” e conhecer os trabalhos de empreita de Maria Francisca Martins, com propostas alternativas aos plásticos descartáveis, no âmbito do “Desafio Alcofa – o futuro nas suas mãos”. Ainda durante a manhã, poderá também realizar um rastreio de cancro cutâneo, na unidade de saúde móvel da Associação Oncológica do Algarve. Pelas 15h30, no Mercado Municipal, haverá a sessão “+ Família” dedicada à alimentação saudável em casa e na escola.

Já no domingo, dia 22, entre as 09h30 e as 18h00, o Centro de Artes e Ofícios realizará um curso/instrução inicial “Templários e Templarismo”. Pelas 16h00, no Pavilhão Municipal, a equipa júnior de futsal da União Desportiva e Recreativa Sambrasense vai defrontar o SL Benfica no seu jogo de apresentação.

Para mais informação consulte o Guia de Eventos