Final do 1º Bootcamp de Aceleração Online do Algarve apresenta 12 projetos

A primeira edição do Bootcamp de Aceçeração Online do Algarve vai terminar nos próximos dias 4 e 5 de maio, quando as startups selecionadas apresentarem os seus projetos para avaliação por parte dos jurados, anunciou a autarquia de Portimão.

A sessão de encerramento desta iniciativa, promovida pela StartUp Portimão, será aberta ao público e vai decorrer pelas 15:00 do dia 5 de maio, com a participação do secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo, a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes e o CEO dos Territórios Criativos, Teresa Preta.

O programa é composto por uma talk com o tema “ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” com o consultor da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE), Pedro Neves.

Segue-se o painel “O futuro das Smart Cities”, com a participação da ex-secretária de Estado da Economia Criativa do Brasil, Cláudia Leitão, do fundador da GMT Hospitality, José Maia, da Agência Nacional de Inovação, António Bob Santos e de Pedro Neves.

Às 17:45 serão apresentados os 12 projetos de empreendedorismo selecionados para o Bootcamp, que vão ser avaliados por um painel de júris internacionais.

Para participar nas sessões online abertas ao público, os interessados podem aceder ao link bit.ly/conf_smartcities_sp.

No dia anterior, pelas 09:30, vai decorrer uma sessão acerca do “Investimento de Impacto como resposta à economia local”, onde serão apresentados os projetos Casa do Impacto, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o programa de investimento “+Plus”.

Esta sessão conta com a participação da diretora do projeto, Inês Sequeira e do coordenador da Casulo, Nelson Horta. A moderação está a cargo de Teresa Preta e a sessão pode ser visualizada através do link https://bit.ly/BootcampSTP_4MAY.