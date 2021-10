Final do campeonato nacional de Futevólei joga-se em Albufeira

A Praia dos Pescadores, em Albufeira, está a receber este fim-de-semana, 2 e 3 de outubro, a final do Campeonato Nacional de Futevólei 2021.

A competição será disputada por 16 equipas, num total de 32 atletas, provenientes de norte a sul do país, bem como da Região Autónoma da Madeira. As duplas estão divididas em quatro grupos, que se irão defrontar no areal a partir das 9h00 deste sábado, 2 de outubro, na Fase de Grupos, até perto das 15h00. A prova prosseguirá com os Oitavos de Final, entre as 15h30 e as 18h30, altura em que serão conhecidos os oito finalistas.

A manhã de domingo, 3 de outubro, começará com os Quartos de Final, às 9h00, seguindo-se as Meias Finais, já perto do meio-dia. A tão ambicionada Final da edição de 2021 do Campeonato Nacional está agendada para as 15h45.

Para além da vitória, os atletas têm a oportunidade de conquistar prémios monetários no valor total de 2 mil euros.

Os campeões nacionais de 2021 garantem ainda a sua representação por Portugal no Campeonato da Europa de 2022.

O evento e os seus momentos mais decisivos terão cobertura em livestreaming para todo o mundo em Federação Nacional de Futevolei – Portugal e a Final será transmitida em direto no canal desportivo A Bola TV.

O programa inclui ainda a realização do “I Torneio Nacional Feminino” e do “II Torneio Nacional Sub-17”, com vista à promoção e ao desenvolvimento da modalidade em ambos os géneros.

