Finanças travam contratações na Direção Regional de Cultura

O Ministério das Finanças está a atrasar a contratação de trabalhadores para a Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg), denuncia o PCP. Esta semana, o grupo parlamentar dos comunistas voltou a questionar o Governo sobre esta matéria, lembrando que, já em novembro de 2018, durante o debate do Orçamento do Estado para 2019, o deputado Paulo Sá confrontou a ministra da Cultura com a necessidade de reforçar os recursos humanos da Direção Regional de Cultura. Na resposta, a ministra da Cultura informou então que “no orçamento para 2019 está previsto o montante necessário para a contratação de 9 assistentes técnicos e 4 assistentes operacionais”.

Mais tarde, em abril de 2019, o grupo parlamentar do PCP voltou a questionar o Ministério da Cultura sobre esta matéria, exigindo que os compromissos assumidos no debate do Orçamento do Estado para 2019 fossem cumpridos.

Na sua resposta, o Ministério da Cultura informou desta vez que “o pedido de contratação de 6 postos de trabalho na categoria de assistente técnico, para exercer funções na Fortaleza de Sagres e Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, já foi autorizado pela secretária de Estado da Cultura e remetido para análise do gabinete da secretária de Estado da Administração e do Emprego Público (que integra o Ministério das Finanças)”.

Ora, de acordo com informação recolhida pelo PCP, a contratação dos seis assistentes técnicos para a Direção Regional de Cultura do Algarve ainda não foi autorizada pela Secretaria de Estado da Administração e do Emprego Público.

“É inaceitável que o Ministério das Finanças atrase deliberadamente a contratação de trabalhadores para serviços públicos que, comprovadamente, necessitam deles para poder cumprir a sua missão”, frisa o PCP, acusando o Governo de recorrer a estes expedientes para atrasar o cumprimento dos compromissos assumidos.