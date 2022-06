Fique a conhecer o programa para o primeiro dia do Festival MED

É já esta quinta-feira, 30 de junho, a partir das 19:00, que o Festival MED abre portas para um regresso muito aguardado e para a celebração dos seus 18 anos de existência.

Até domingo, 03 de julho, as ruas do Centro Histórico de Loulé enchem-se com as cores do MED, as sonoridades e sabores do mundo e uma fusão cultural e artística, com propostas arrojadas e diferenciadoras.

Neste arranque, e no que respeita à música, são várias as propostas multinacionais, de países como o Gana, a Ucrânia ou a estreante Mauritânia. E é precisamente deste país que vem Noura Mint Seymali, cantora com uma singular técnica vocal e instrumental, que é uma das mais corajosas e ousadas artistas da Mauritânia. Noura sobe ao Palco Chafariz, às 22:30.

Às 23:15, no Palco Cerca, o verdadeiro senador da música africana. Com mais de quatro décadas de carreira, o ganês Gyedu-Blay & His Sekondi Band assume a música como uma verdadeira missão política pan-Africana, de combate às desigualdades e às diversas formas de neocolonialismo. Uma missão que apresenta também ao público do festival.

Gyedu-Blay & His Sekondi Band GO_A

Da Ucrânia vêm os GO_A, com uma reinterpretação moderna do folclore ucraniano, embalado por sonoridades mais eletrónicas e contemporâneas. Para ver no Palco Cerca, à 01:15.

E nesta primeira noite o destaque vai também para um dos momentos que está a causar maior expectativa no MED’22: RE:Imaginar Banda Monte Cara. Este será um verdadeiro reencontro de mestres e do público com a história da própria música cabo-verdiana e do Monte Cara, o mítico espaço de animação da noite lisboeta.

Os cineconcertos propõem filmes musicados ao vivo, enquanto que na Rua do Município vai também ser possível apreciar a instalação artística do escocês Beau McClellan.

A gastronomia internacional representativa de países como Marrocos, Espanha ou Brasil estará em diversos os pontos do recinto, tal como o artesanato.

Bilhetes à venda em www.bol.pt, no Cineteatro Louletano (até às 18:00) ou na Bilheteira MED (a partir das 18:00).

O programa completo do Festival Med pode ser consultado aqui.