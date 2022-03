Fique as conhecer alguns dos oradores do Algarve Tech Hub Summit

Já são conhecidos alguns dos protagonistas do Algarve Tech Hub Summit, evento que se realizará entre os dias 28 de março e 3 de abril, nas cidades de Faro e Loulé. O evento envolve 12 entidades regionais, 10 países e mais de 50 oradores, de várias áreas da inovação e tecnologia, tais como Turismo, Mar, Saúde, Energia, Digital e Cultura.

Claudio Calveri, estratega digital de figuras públicas e instituições, o produtor cultural Pablo Berástegui, responsável pelo espaço “Salut au monde!”, no Porto, responsável pela coordenação do centro de criação contemporânea Matadero (Madrid) e membro da equipa responsável pela reabilitação da antiga Fábrica da Cerveja (Faro), o artista brasileiro Emanuel Pimenta são alguns dos nomes que integram o cartaz do ATHS.

A marcar presença vão estar também Alessandra Priante (Organização Mundial de Turismo), Ana Chiappetta (Alibaba Group), André Marquet (Productized), Edouard Rollet (Alter Eco e Quinta Bohemia), Joana Glória (Lagos Digital Nomads), Kelly McGuire (ZS), Luís Araújo (Turismo de Portugal), Marco Peerboom (Decred), Nelson Luciano (Google Cloud Portugal), Ramin e Firuza Sultanov (Floovly e EMPWRD), Stewart Noakes (Canopy Lx) e Tim Vieira (Brave Generation).

Entre 28 de março e 03 de abril, em diferentes palcos, em Faro e Loulé, o Algarve Tech Hub Summit junta diversas personalidades para discutir e pensar o papel da inovação e da tecnologia na região e as mudanças na economia, no ambiente, no meio académico, na cultura e no turismo. Em destaque vão estar empresas nacionais e internacionais, que operam a partir do Algarve, startups, projetos em curso e ideias inovadoras.

O evento pretende promover a região como um hub tecnológico global e competitivo e atrair empreendedores, nómadas digitais e trabalhadores remotos para integrarem o ecossistema local.

Esta é uma iniciativa conjunta de 12 entidades: Algarve Evolution, Algarve STP – Systems and Technology Partnership, Algarve Tech Hub (ATH), Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), Câmaras Municipais de Faro e Loulé, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR), Faro 2027, Museu Zero, Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA) e Universidade do Algarve.

Inserido na programação do Algarve Tech Hub Summit, realiza-se o DISRUPT’22 Algarve Tech Hub, uma competição de startups, que pretende estimular novas ideias e que tem 20 mil euros em prémios para as mais inovadoras. No programa há palestras e workshops sobre metaverso, criptomoeda, tecnologia blockchain, inteligência artificial e cibersegurança.

Durante uma semana, a tecnologia, o empreendedorismo e o lifestyle são tema de conferências, debates e exposições. O inglês é a língua oficial do ATHS, que vai decorrer em formato presencial e online, aberto ao público, mediante inscrição gratuita, sujeita à limitação do espaço.

Inscrições e programa completo no site: www.algarvesummit.com.