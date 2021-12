FlixBus reforça ligações para o fim de ano e anuncia novas rotas em 2022

No Algarve, Aljezur e Tavira são alguns dos novos destinos da FlixBus para 2022, anunciou a companhia, que também vai reforçar as ligações nacionais até ao final do ano.

A FlixBus irá ainda reforçar as ligações a Lisboa, Porto e Algarve. “Apesar dos eventos de fim de ano estarem a ser cancelados, verificamos uma procura elevada para estes destinos neste período, pelo que iremos reforçar a operação de forma a dar resposta à procura”, afirmou Pablo Pastega.

Atualmente, a rede doméstica ultrapassa já os 40 destinos em Portugal, e o objetivo para o próximo ano é aumentar pelo menos 25%, ou seja, alargar a rede a cerca de 50 cidades.

A FlixBus vai continuar com o investimento e desenvolvimento da rede doméstica no país, e Castelo Branco, Vila Real, Bragança, Covilhã, Guarda, Sines, Aljezur e Tavira são alguns dos novos destinos para 2022, indicou o grupo, na mesma nota.

A empresa, que vai reforçar a operação nas linhas domésticas e internacionais nas próximas três semanas de forma a dar resposta ao aumento da procura nesta época festiva, referiu que “os chamados Expressos são cada vez mais uma alternativa às viagens de avião de e para Portugal, seja pelo preço das viagens ou pela facilidade em transportar mais bagagem, algo que é importante para os milhares de estudantes e emigrantes que todos os anos se deslocam ao nosso país em autocarro”.

Além disso, destacou “também a documentação de entrada pode funcionar como um facilitador na hora de escolher o meio de transporte”.

Relativamente à entrada em Portugal, o facto de ser apenas necessário a apresentação do certificado de vacinação ou, em alternativa, certificado de recuperação ou teste negativo, pode pesar na hora de escolher o meio de transporte, segundo Pablo Pastega, diretor geral da FlixBus para Portugal e Espanha. “Isto para os passageiros oriundos de países que não estão na chamada lista de países de risco elevado”, salientou.

A empresa assegurou que “a nível internacional, serão reforçadas as ligações aos países com uma grande comunidade de portugueses, como é o caso de Espanha, França, Luxemburgo ou Suíça”.

A empresa pretende continuar a crescer em 2022 no mercado nacional.

