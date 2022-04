“Foi uma perda para a democracia sair o vereador do Bloco”

É a última das grandes entrevistas do JA às quatro mulheres eleitas como presidentes de câmara nas eleições de setembro, depois de Rosa Palma (Silves), Rute Silva (Vila do Bispo) e Ana Paula Martins (Tavira). Uma agradável conversa com a histórica do PS, de 70 anos, que entrou no seu terceiro mandato como autarca de Portimão. Da habitação aos projetos urbanos, passando pelas suas funções de liderança no Comité Europeu das Regiões, até à falta que fazem (em sua opinião) os Governos Civis, uma entrevista onde não falta uma pitada de política e uma síntese sobre a situação financeira da autarquia