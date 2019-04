Folar gigante é novidade na Feirinha da Páscoa de Altura

Nos próximos dias 19 e 20 de abril, os tradicionais folares, doces regionais, artesanato e muitos outros produtos locais estarão todos reunidos na Feirinha da Páscoa de Altura, um evento promovido pela Junta de Freguesia de Altura, com o apoio da Câmara Municipal de Castro Marim.

A grande novidade desta edição é a confeção de um folar gigante no dia 20 (sábado), a partir das 17h00, que será depois distribuído pelos presentes. O JORNAL DO ALGARVE contactou a junta de freguesia de Altura para saber o tamanho e o peso do folar gigante, mas, como é uma novidade neste evento, ainda não se sabe ao certo qual será a sua dimensão. “Sabemos que vai levar pelo menos 10 quilos de farinha, mas ainda não sabemos qual será o resultado no final. Também podemos adiantar que não será um folar redondo, como é normal, mas terá de ser numa forma retangular”, revelou uma das responsáveis pela confeção do folar gigante.

O certame, que tem lugar junto à rotunda da Avenida 24 de Junho, tem abertura marcada para as 10h00 e a organização garante muita animação a partir daí.

Os mais pequenos vão poder divertir-se com muitas atividades infantis, que se realizam nos dois dias, a partir das 15h00.

Do cartaz faz parte também a animação musical, sexta-feira com o grupo “Pardais à Solta” (16h00) e sábado com o Grupo Folclórico de Santo Estevão (18h00).

“Iniciativas como a Feirinha da Páscoa incentivam a promoção dos produtos regionais e contribuem para alavancar a economia local”, adianta a autarquia.