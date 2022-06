Formação de docentes terá um reforço de 400 mil euros na região

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve anunciou esta quinta-feira um reforço de 400 mil euros para a formação de docentes e agentes de educação, através de um financiamento assegurado pelo programa CRESC Algarve2020.

A verba é assegurada com fundos europeus geridos pela CCDR/Algarve, no âmbito do Plano 21|23 Escola+ – Plano Integrado de Recuperação de Aprendizagens.

Segundo a CCDR/Algarve, o financiamento “tem em vista apoiar a formação dos docentes em áreas estratégicas para a recuperação das aprendizagens” afetadas pela pandemia da covid-19.

“A situação pandémica obrigou as comunidades educativas a medidas excecionais de organização e funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Não obstante todos os esforços empreendidos e medidas adotadas, são evidentes as perdas que se registaram nos processos de aprendizagem”, lê-se na nota.

Podem candidatar-se ao apoio de 400 mil euros os centros de formação de Agrupamentos de Escolas, a Direção-Geral de Educação e o Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), num total de 1.143 docentes, sendo a taxa de cofinanciamento pelo Fundo Social Europeu de 80%.