Formação desportiva em Loulé destaca fitness em julho

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O programa de formação desportiva que a Câmara Municipal de Loulé promove nas plataformas digitais devido à pandemia de covid-19 vai dar destaque à modalidade de fitness durante o mês de julho, através do Zoom, anunciou a autarquia.

A escolha deste desporto deve-se às “solicitações de vários profissionais desta modalidade que exercem a sua profissão no concelho”, segundo o comunicado.

Ao todo serão proporcionadas três formações, em parceria com a Gimnica, onde os profissionais da área terão a oportunidade de participar em ações online creditadas.

A primeira ação de formação decorre a 12 de julho com o tema “O PT não foi ensino a… vender, comunicar, reter”, por Manuel Nascimento, com o objetivo de “dotar os formandos de conhecimentos sobre como otimizar as suas técnicas, enquadrá-las nas necessidades dos clientes e oferecer soluções potencializando as suas capacidades”.

As inscrições para esta primeira formação encontram-se disponíveis em https://www.gtf.edu.pt/pt/formacoes/evento/workshop–o-pt-no-foi-ensinado-a–vender-comunicar-reter201?cod_data=207.

A 19 de julho decorre a segunda ação com o tema “Outdoor Small Group Training”, com a apresentação de Ivo Santos e com o objetivo de “fornecer a informação necessária para que os profissionais saibam desenvolver um trabalho de excelência no treino outdoor”.

As inscrições para a segunda ação de formação estão disponíveis em https://www.gtf.edu.pt/pt/formacoes/evento/outdoor-small-group-training202?cod_data=2088.

Para terminar o mês, a 26 de julho, David Serdeira apresenta a ação “Mobility by GTF”, que pretende “trabalhar para aumentar a amplitude de movimento ativa e o controlo da mesma, bem como a força, com repercussões diretas no próprio treino mas também na vida diária”.

As inscrições encontram-se disponíveis em https://www.gtf.edu.pt/pt/formacoes/evento/workshop-mobility-by-gtf204?cod_data=210.