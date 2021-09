Formadores da Escola de Hotelaria de Portimão nomeados para prémio

Os formadores Daniela Silvestre e João Freitas estão nomeados para a categoria Melhor Carreira Jovem dos prémios Hospitality Education Awards, prémio que tem como objetivo distinguir a carreira de um jovem profissional nas áreas de turismo e hotelaria, até aos 35 anos de idade, tendo em conta o seu percurso profissional, anunciou a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, onde ambos dão aulas.

Daniela Silvestre é Técnica Especializada na área da Gestão e da Restauração e Bebidas na Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão. É licenciada em Gestão e está a concluir o mestrado em Direção e Gestão Hoteleira na Universidade do Algarve. Para além da nomeação na categoria de Melhor Carreira Jovem, está ainda nomeada para a categoria Melhor Carreira de Docente no Ensino Profissional.

João Freitas colabora com a EHT Portimão na formação online dinamizada através da Academia Digital do Turismo de Portugal (Programas BEST, Upgrade Digital e Formação Executiva Certificada). É licenciado em Economia e tem um mestrado em Estratégia e Empreendedorismo. Atualmente é o diretor of Growth & Partnerships, na Host Hotel Systems, formador de Marketing Digital do Turismo de Portugal e na Associação de Diretores de Hotéis de Portugal.

O objetivo dos prémios Hospitality Education Awards é contribuir para a dignificação das profissões no setor do turismo e estimular a melhoria da qualidade formativa, com o intuito de dar resposta às necessidades das empresas nacionais.

As votações para a categoria Melhor Carreira Jovem decorrem até ao dia 15 de setembro e podem ser realizadas aqui.

Os vencedores de todas as categorias serão conhecidos no dia 27 de setembro.

