Fortaleza de Sagres é palco de uma “Peregrinação” artística

A fortaleza de Sagres vai ser palco de “Peregrinação II – Código para Viajantes”, um projeto ligado às artes plásticas e performativas, com inauguração prevista para o próximo sábado, dia 5 de outubro, pelas 17h00.

“A ‘Peregrinação II’ sugere uma procura de códigos de comunicação, que permitam aos viajantes – no tempo e no espaço – identificarem o que veem e ampliarem o espectro de comunicação com o outro, na procura da harmonia e duma plataforma de contacto”, refere a Direção Regional de Cultura do Algarve, frisando que este projeto invoca o Códice Casanatense, um livro de viagens do século XVI que procura, através de imagens, representar a viagem humana, começando na África do Norte e chegando à China – o mundo conhecido pelos europeus na época. “Estas representações cruzam experiências empíricas, mitos e preconceitos. No entanto, e através da arte, permitem-nos, até aos dias de hoje, receber a impressão estética e emocional que as viagens provocam”, acentuam os promotores.

A inauguração da exposição integra uma visita guiada, seguida de performance de Sara Gebran com a apresentação do livro “Hole”. A exposição poderá ser visitada até ao dia 19 de outubro.

O encerramento do projeto irá acontecer na ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, no dia 19 de outubro, pelas 17h00, com o concerto Viagem Sacra, pelo Ensemble Ars Vocais (França), com obras de Vivaldi, Telemann e Bach.

“Peregrinação” é um projeto promovido pela associação cultural O Corvo e a Raposa e tem a curadoria de Ana Celorico Machado.