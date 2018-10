Fortaleza de Sagres vai ter acessos melhorados

O “Projeto de Intervenção de Acessibilidades e Informação no Promontório de Sagres”, submetido pela Direção Regional de Cultura do Algarve a uma linha de apoio relacionado com o turismo acessível, foi aprovado com um valor de 138 mil euros, financiado a 90% pelo Turismo de Portugal.

“As ações a desenvolver vão melhorar consideravelmente a visita e potencialidades da fortaleza de Sagres para todos os visitantes, nomeadamente aqueles com mobilidade reduzida e deficiência visual, no caso das acessibilidades e da disponibilização de áudio guias, bem como para os visitantes em geral com a colocação de sinalética em vários idiomas, complementar à existente. A colocação de pictogramas nos diferentes locais de visita permitirá também a sua identificação, numa linguagem universal”, revela a Direção Regional de Cultura, estimando que o projeto esteja concluído “nos primeiros meses de 2019”.

A intervenção está prevista em três zonas distintas: no acesso imediato ao túnel da fortaleza de Sagres, no interior do túnel e torreão central, e na praça de armas, que tem como objetivo, além da requalificação do acesso ao monumento, a criação de circuitos que possibilitem levar o visitante com dificuldades de locomoção ao maior número de locais possível.

O projeto prevê ainda a disponibilização de áudio guias com conteúdos para os principais pontos de interesse do monumento de forma a que o visitante com deficiência visual tenha uma perceção global do mesmo.

NC|JA

Advertisements