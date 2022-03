Fórum de Educação e Formação do Algarve regressa a Albufeira em abril

Ao todo, serão 69 expositores, que nos dias 27, 28 e 29 de abril estarão disponíveis no Pavilhão Desportivo de Albufeira para guiar os jovens nas suas escolhas académicas e profissionais. Será a 8.ª edição do Fórum de Educação e Formação do Algarve (OPTO).

O evento tem como objetivo apoiar e esclarecer os jovens no âmbito da prosseguimento de estudos ao nível escolar, académico e profissional.

Este ano, o Fórum de Educação e Formação do Algarve vai contar com 69 expositores, dos quais 20 são instituições do ensino superior, 18 do ensino secundário e profissional, nove de entidades de ensino de Línguas, Mobilidade e “Estudar lá fora“ e mais 22 entidades de natureza diversa, embora relacionadas com a formação dos jovens.

Os interessados nas visitas deverão enviar a ficha de inscrição de visitante que se encontra no portal do município e enviá-la para o Gabinete de Empreendedorismo de Albufeira (AGE) até ao próximo dia 11 de março, sexta-feira. Em alternativa, poderão solicitar a inscrição diretamente ao AGE, através do endereço eletrónico age@cm-albufeira.pt ou através dos números de telefone 289 598 808 ou 289 599 579.

O Fórum de Educação e Formação do Algarve é organizado pelo o município de Albufeira, em parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Algarve e o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).