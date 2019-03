Fórum Treinador de Futebol

O Portimão Arena vai ser palco do 8º Fórum do Treinador de Futebol/Futsal, marcado para 1 e 2 de abril. Este evento a cargo da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, é considerado o maior e é organizado em Portugal sobre treino desportivo e inclui também palestras com especialistas mundiais nesta matéria com workshops práticos sobre futebol e futsal e painéis de discussão abordando temáticas atuais.

São esperados na Cidade Europeia do Desporto 2019 treinadores como Fernando Santos, selecionador nacional de futebol, Jorge Braz, selecionador nacional de futsal, Jorge Jesus, Carlos Carvalhal, Vítor Pereira, José Peseiro, Vítor Oliveira, Rui Águas, Domingos Paciência e José Couceiro, entre outros.