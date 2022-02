Francisco Cabral na final de pares do Vale do Lobo International Open

Francisco Cabral qualificou-se para a final de pares do Vale do Lobo International Open ao lado de Peter Heller e prolongou a representação portuguesa no torneio internacional de 25.000 dólares que a Premier Sports organiza na Vale do Lobo Tennis Academy com o apoio da Federação Portuguesa de Ténis.

Primeiros cabeças de série, o português e o alemão precisaram de três partidas para derrotarem o britânico Scott Duncan e o checo Dominik Kellovsky, assinando a reviravolta com os parciais de 3-6, 7-6(2) e 10-5 depois de 1h33 de encontro.



A final deste sábado será a 38.ª da carreira de Francisco Cabral na variante de pares. Aos 25 anos, o portuense procurará o 20.º título (14.º no circuito ITF), enquanto o parceiro germânico persegue o 16.º troféu de campeão. Os derradeiros oponentes serão os checos Dalibor Svrcina e Michael Vrbensky, que superaram o alemão Sebastian Fanselow e o belga Christopher Heyman por 3-6, 6-2 e 10-7.



Nos singulares, a representação lusa terminou com a derrota de Gonçalo Oliveira. Número 266 ATP e primeiro cabeça de série, o portuense foi forçado a disputar três partidas pelo terceiro encontro consecutivo e desta vez não resistiu, cedendo por 6-3, 5-7 e 6-2 para o francês Laurent Lokoli (397.º). Gabriel Decamps (403.º), Christopher Heyman (515.º) e Alejandro Moro Canas (562.º) completam as meias-finais.