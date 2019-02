Francisco José Viegas com leitores na Biblioteca de Olhão

Como já vem sendo habitual, todos os meses a Biblioteca Municipal José Maiano Gago recebe um autor de renome para um encontro com os seus leitores.

O mês de fevereiro não é exceção, e o convidado é o escritor e editor Francisco José Viegas. O encontro está marcado para sábado, 16 de fevereiro, às 15h00.

Francisco

José Viegas nasceu em 1962. Professor, jornalista e editor, é responsável pela revista

LER e foi também diretor da revista Grande Reportagem e da Casa Fernando Pessoa.

De

junho de 2011 a outubro de 2012, exerceu o cargo de secretário de Estado da

Cultura do XIX Governo Constitucional.

Colaborou

em vários jornais e revistas, e foi autor de vários programas na rádio (Antena 1)

e televisão (Livro Aberto, Escrita em Dia, Ler para Crer, Primeira Página,

Avenida Brasil, Prazeres, Um Café no Majestic, Nada de Cultura).

Da

sua obra, destacam-se livros de poesia (Metade

da vida, O puro e o impuro, Se me comovesse o amor) e os romances Regresso por um rio, Crime em Ponta Delgada, Morte no estádio, As duas águas do mar, Um céu demasiado

azul, Um crime na exposição, Um crime capital, Lourenço Marques, Longe de

Manaus (Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de

Escritores, 2005), O mar em Casablanca

e O colecionador de erva.

Em

2015, publicou A dieta ideal e, em

2016, foi publicada uma coletânea de histórias sobre o inspetor Jaime Ramos — A poeira que cai sobre a Terra e outras

histórias de Jaime Ramos.

O

seu livro mais recente é um volume de poesia, intitulado Juncos à beira do caminho (Caminho, 2018).