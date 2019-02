Francisco Serra fala em Loulé sobre a importância do incentivo ao investimento

Francisco Serra

O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) e da Autoridade de Gestão do Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020, Francisco Serra, participa na sessão informativa sobre o tema “2IN Investimento na Inovação”, que decorre na sexta-feira, dia 8 de fevereiro, pelas 15h00, nas instalações do NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, em Loulé.

Esta sessão é promovida pelo IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, em parceria com o CRESC ALGARVE 2020, Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020) e Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, com o apoio do NERA.

Na sua intervenção, Francisco Serra efetuará uma abordagem sintética da aplicação dos fundos da União Europeia no âmbito do CRESC ALGARVE 2020 e da importância dos incentivos ao investimento, bem como do estado de desenvolvimento da Estratégia Regional de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente do Algarve (RIS3 Algarve), entre outras temáticas de interesse para o desenvolvimento regional do Algarve.

Este ciclo de sessões visa informar empresários e consultores sobre a promoção do investimento empresarial inovador, aproveitando, no âmbito da reprogramação do Portugal 2020, o relançamento do Sistema de Incentivos à Inovação, na lógica de financiamento híbrido (incentivo não reembolsável + reembolsável suportado por instrumento financeiro).