Freguesia de Ferreiras entregou 33 cabazes de Natal

A Junta de Freguesia de Ferreiras, no concelho de Albufeira, entregou 33 cabazes de Natal a famílias carenciadas, anunciou a autarquia.

As 33 famílias que receberam o cabaz natalício foram sinalizadas pela Conferência Vicentinos S. José, numa iniciativa que pretende “tornar mais completo o Natal destas pessoas”, segundo o comunicado.

A entrega dos cabazes contou com a participação da direção do Nuclegarve, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, a vereadora Cláudia Guedelha, o representante do Intermarché de Ferreiras e o presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Jorge Carmo.

Esta ação foi feita em parceria com a Nuclegarve, o Intermarché de Ferreiras e a Câmara Municipal de Albufeira.

